「新馬戦」（１２日、東京）“世界最強馬”の全妹がついにベールを脱ぐ。２３年に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で１位に輝いたイクイノックスの全妹イクシード（牝２歳、父キタサンブラック、美浦・木村）が、日曜東京５Ｒ（芝２０００メートル）で初陣を迎える。兄が２２、２３年天皇賞・秋で連覇を果たすなど得意とした府中１０Ｆ戦でＶ発進を狙う。世界最強馬の座に輝いた兄に続け−。日曜東京５Ｒ（