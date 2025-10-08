アメリカのトランプ大統領が示した和平計画をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスは仲介国のエジプトで前日に引き続き間接協議を行いました。ハマスの幹部が中東アルジャジーラに語ったところによりますと、2日目の協議では主にハマスによる人質解放とイスラエル軍のガザからの撤退のスケジュールについて話し合われました。ハマス側は最後の人質解放と同時に、イスラエル軍が完全撤退することを要求したということです。協議