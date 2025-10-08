北海道から沖縄まで、日本全国に存在する魅力的な「地元食」。スーパーマーケット研究家・菅原佳己が実際に47都道府県を旅して見つけた“ご当地食”の中から、今回は特徴的な水産加工食品を6品紹介しよう！※本稿は、菅原佳己『47都道府県 日本の地元食大全』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。クリーミーな風味のミズダコのエラ海の幸に恵まれた稚内。スーパーで、奇妙なものを発見しました。もしや何かの幼虫?商品名