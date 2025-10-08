イスラエルとイスラム組織ハマスの2日目の和平交渉が行われる中、アメリカのトランプ大統領は7日、和平合意に非常に近づいているとの見方を示しました。トランプ大統領「中東の和平合意の成立が非常に近づいている。 中東に平和をもたらすチャンスがある」ガザ地区の和平案をめぐるイスラエルとハマスの交渉が2日目を迎える中、トランプ大統領は7日、合意の成立に楽観的な見方を示しました。また、アメリカのルビオ国務長官は7日、