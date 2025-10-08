◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ブリュワーズ 7-3 カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズの“怪物新人”ジェイコブ・ミジオロウスキー投手が圧巻の投球の舞台裏を語りました。ミジオロウスキー投手はこの試合、同点の3回からマウンドへ。先頭打者のカイル・タッカー選手に104.3マイル(約167.8キロ)を投じるなど、31球が100マイル以上をマーク。平均101.5マイル(約163.3キロ)で、3イニングで57球を