8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万8080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては129.12円高。出来高は1万2752枚だった。 TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比19ポイント高、TOPIX現物終値比20.09ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48080+140 12752 日経225