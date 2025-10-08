ソフトバンクは7日、2021年ドラフト1位の風間球打投手（21）ら10選手と来季の契約を結ばないと発表した。昨年11月4日にも戦力外通告を受け、育成選手として再出発していた右腕は冷静に現状を受け止めた。「悔しい思いはやっぱりある。ドラフト1位で獲ってもらったのは、凄くありがたい。それに対して応えられなかったのは本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです」ノースアジア大明桜では最速157キロを誇り、世代屈