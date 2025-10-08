「新馬戦」（１２日、京都）兄姉に重賞ホースを持つ良血馬ショウナンバンライ（牡２歳、父オルフェーヴル、栗東・松下）が日曜京都５Ｒ（芝２０００メートル）で初陣を迎える。中央でデビューした兄姉６頭中５頭が勝ち上がる堅実さがあり、全兄のラーゴムは２１年きさらぎ賞をＶ、半兄のエコロブルームも昨年のニュージーランドＴを制すなどポテンシャルの上限値も高い。２４年の１歳セレクトセールで２億円（税抜き）で落札