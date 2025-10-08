◇阪神大学野球秋季リーグ第4節大産大7―6天理大（2025年9月27日大阪シティ信用金庫スタジアム）秋季リーグ戦第4節は9月27、28日、10月3日の3日間、大阪シティ信用金庫スタジアムで計6試合が行われた。優勝争いのカードは、大産大が1戦目に今ドラフト候補・小出望那（4年＝大産大付）の逆転サヨナラ3ランで劇的勝利。2戦目は天理大がタイブレーク延長11回に逆転サヨナラ勝利を収めた。天理大は勝利ポイント21、大産大は同1