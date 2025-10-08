◇みやざきフェニックスリーグソフトバンク10―3四国IL選抜（2025年10月7日アイビー）強打でポストシーズン出場へアピールを続ける。ソフトバンクの正木智也外野手（25）が7日、みやざきフェニックス・リーグの四国IL選抜戦の初回に豪快なアーチを描いた。2死三塁の好機で左越え2ラン。3回にも中越え二塁打を放ち、3打数2安打3打点の活躍だった。開幕を5番で迎えながら左肩手術で長期離脱となったシーズン。代打枠の狭き門