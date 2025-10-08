【ニューヨーク＝小林泰裕】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比９１・９９ドル安の４万６６０２・９８ドルだった。ダウ平均は過去最高値圏で取引されており、利益確定の売りが優勢だった。銘柄別では、スポーツ用品大手ナイキやＩＴ大手セールスフォースなどの銘柄が売られた。ダウ平均は前週末の３日に過去最高値となる４万６７５８・２８ドルを記録しており、高値への警戒感も広がりやすか