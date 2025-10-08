「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）未勝利戦−コスモス賞と連勝中のアスクエジンバラが、勢いそのままに重賞初挑戦に挑む。メンバー中、唯一の２勝馬。実績的にはタイトルから最も近いところにいる。ここ２戦はいずれも千八。少頭数でも前々で折り合い、早めに抜け出す危なげない優等生の競馬で結果を出してきたが、「あえてマイルを挟みたかった」と福永師。「押し出される競馬になっているからね。差す競馬をし