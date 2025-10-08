◇紅白戦紅組5―2白組（2025年10月7日エスコンF）日本ハムはクライマックスシリーズ（CS）に向け、本拠地で紅白戦を有観客で実施。紅組はドラフト1位・柴田が先発し、54球を投げて4回4安打無失点、3奪三振と順調な調整ぶりを見せた。「（球種を）試せる場面だったので実戦形式でやれて良かった。（CSは）いつも通りにできればいい」150キロ超の直球を軸に初回は水谷と浅間を連続三振。2回以降はいずれも走者を背負うも