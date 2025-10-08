「有力馬次走報」（７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆重賞２勝馬で２４年エリザベス女王杯で２着に入ったラヴェル（牝５歳、栗東・矢作）が左前脚の繫靱帯炎で現役を引退することが７日、明らかになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。◆９月２７日の未勝利戦を制したブロンテス（牡２歳、栗