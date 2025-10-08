ソフトバンクの斉藤和巳3軍監督（47）がきょう8日から「みやざきフェニックス・リーグ」で2軍を指揮することになった。松山秀明2軍監督（58）の今季限りでの退任に伴い、7日の四国IL選抜戦は村松有人2軍打撃コーチ（52）が指揮を執っていた。斉藤3軍監督は「何かを大きく変えることもないだろうけど、気付くこともあるかもしれないし、やってみてになると思う」とコメントした。2軍首脳陣やコーディネーターとやり取りしな