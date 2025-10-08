俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00〜)の主題歌に玉置浩二の「ファンファーレ」が決定したことが8日、発表された。玉置浩二「ファンファーレ」ジャケット山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たち