元NMB48でモデルの上西怜（24）は7日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。上西は「『#アサ芸シークレット』さん表紙を飾らせていただいてますしっとり爽やか大人です」と表紙を飾った雑誌をPRし、グラビアの一部を投稿した。白いシンプルなランジェリーでの後ろ姿や華やかな模様入りのランジェリー姿を公開。大人の色気漂う様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「圧倒的な曲線美」「大人れーちゃ