グラビアアイドルでタレントの新唯（28）が7日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。新は「本日発売スピリッツ【表紙＆巻頭グラビア】やらせて頂きました」と報告。そして「すごく楽しいチームでの撮影でした」と明かし、入浴ショットやベッドに横たわるランジェリー姿やボディーラインあらわなシルエットショットなどを公開した。この投稿に「あらっ！凄い」「めっちゃきれい！」「スタイル良すぎ」「スタイ