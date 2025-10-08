前橋市の小川晶市長が、部下の既婚男性とホテルで密会していた問題。10月6日の定例会見において、その説明と質疑応答が行われました。小川晶市長と記者の一問一答の第３弾です。【写真で見る】“ラブホ密会” 前橋市長の言い分は?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー”ホテル密会”を認めた記者会見の全文（前編・後編）は、▶【全文公開・前編】「なぜラブホテルへの誘いを受け入れた？」記者と小川晶市長の一問一答（9