TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。番組公式Xは「街で有名人に似ている人を探して相方に出題！誰のそっくりさんかを当てられるまで帰れないコンビ対決」「子供から曽祖母まで年齢が小刻みな家族ほど有利な…4世代対抗リレー」の2本を紹介した。告知動画によると、「街で有名人に似ている人を探して相方に出題！」には同番組に“ほ