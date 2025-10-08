【モデルプレス＝2025/10/08】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（よる10時〜）が、10月7日よりスタートする。【写真】桜田ひより、ドレス姿で拘束される◆桜田ひより＆佐野勇斗W主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」本作は完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。心震わす、スリリングでノンストップな展開で贈るヒューマンサスペンスとなっている