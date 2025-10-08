ニューストップ > 国内ニュース > 閉幕間近の万博で当日券争いが過熱 始発到着から4分後に売切れも チェス ランチ だんだん 中央線 イタリア 時事ニュース 女性自身 閉幕間近の万博で当日券争いが過熱 始発到着から4分後に売切れも 2025年10月8日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 閉幕まで1週間を切った大阪・関西万博について「女性自身」が取り上げた 一日当たり数百枚程度の当日券を巡り、争奪戦が繰り広げられているという 始発到着から4分後に「今日の引換予定枚数に達した」と万博スタッフ 記事を読む おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時34分 梅沢富美男の“断罪”にファンが激怒…草間リチャード敬太の中継映像受け「お酒のせいにするんでしょうけど」 2025年10月7日 20時5分 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』 2025年10月3日 18時0分