◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）第６８回スワンＳ・Ｇ２（１３日、京都＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）で、昨年の朝日杯ＦＳ覇者アドマイヤズームが復権へ好発進を決める。マイルＧ１・２勝目をかけて挑んだ前走のＮＨＫマイルＣは、直線で伸びを欠き馬群に沈んだ。まさかの１４着。だが、決してこれが実力ではない。「前走はスタート後に落鉄していた。参考外だと思います」と友