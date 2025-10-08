女子自転車競技日本代表の内野艶和（つやか、２３）＝チーム楽天Ｋドリームス／ＮＥＸＥＴＩＳ＝に注目だ。８月の「２０２５全日本選手権トラック」（静岡・伊豆ベロドローム）では出場７種目すべて優勝。その勢いで、２２日に開幕する「ＵＣＩ世界選手権大会トラック」（チリ・サンティアゴ）でのメダル獲得が期待される。競輪選手としても活躍する“二刀流”は今回、スポーツ報知のインタビューに応じ、大舞台への意気込みなど