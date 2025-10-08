８月に競技からの引退を発表し、９月に芸能事務所「セント・フォース」に所属した元ゴルファーが、スタイル抜群の姿を見せた。８日までにインスタグラムを更新し、ゴルフファッションを披露したのは鈴木愛佳子（ちかこ）。ブランド「アダバットストリーム」のもので「春夏も可愛かったし秋冬も可愛いのばっかりだから着るの楽しみ」とお気に入りのようだ。モデル顔負けの抜群スタイル。フォロワーは「可愛い」「爽やかな色。