アメリカのトランプ大統領は予算の失効で政府機関の一部閉鎖が続いていることについて、野党・民主党による「カミカゼ・アタック」だと非難しました。アメリカトランプ大統領「まるでカミカゼ・アタックだ。実際、カミカゼ・アタックのようなものだ」与野党の対立で予算が失効し、今月1日から政府機関の一部閉鎖が続いていることについて、トランプ大統領は7日、このように述べて民主党を非難し、「彼らは選挙に敗れ失うものがな