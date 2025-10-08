7月に第1子女児の出産を報告した人気モデル“せいせい”こと田向星華（24）が7日までにインスタグラムを更新。田向は「黒髪卒業」とつづり、茶髪で、透けた赤いレースのベアトップドレス姿を公開した。この投稿に「これぞ美の暴力」「茶髪せいせいも可愛すぎる」「プリンセス過ぎます」「似合いすぎている」「最高にカッコイイ女です」「女神様」などのコメントが寄せられている。