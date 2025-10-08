サンフロンティアホテルマネジメントは、「日和ホテル松山」を2026年4月に開業する。建物は地上13階、地下1階建て。客室は245室を設ける。松山東急REIホテル（旧：松山東急イン）が2026年3月末をもって営業を終了することに伴う開業で、建物は営業を継続しつつ、フロア単位で改修を進めていく。アクセスは、JR松山駅から路面電車で15分。