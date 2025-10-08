一部の悪質な転職エージェントは、収益のために手段を選ばない（写真：freeangle／PIXTA）【書籍】「自信がついた」「こんな自分でもできそう」といった声が寄せられている『転職に向いてない人がそれでも転職に成功する思考法」「転職には『適性』があり、それは仕事の『実力』とは無関係です」そう語るのが、転職者2000人超を指導し、ミスマッチ退職率を44.0％から9.1％に劇的に改善させた“転職定着マイスター”、川野智己氏だ