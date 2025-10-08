【ニューヨーク＝小林泰裕】７日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時、１ドル＝１５２円台まで下落した。円相場が１５２円台をつけるのは２月以来、約８か月ぶり。緩和的な金融政策の維持を求める高市早苗氏が自民党総裁に選出されたことを受け、日本銀行が早期の追加利上げに動きにくくなるとの思惑から、円を売ってドルを買う動きが広がった。円相場は１週間前の時点では１ドル＝１４８円前後で取引されていた。４