金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は3営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前日比28.10ドル高の1オンス＝4004.40ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を更新し、初めて4千ドルを超えた。米政府機関閉鎖への懸念から、安全資産とされる金の需要が高まった。米追加利下げ観測を背景に、金利が付かない金への投資の魅力が増すとの見方も相場を