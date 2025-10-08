7Æü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç¡¢¹ñËÉ¾Ê´´Éô¤é¤È²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡ÊÃæ±û±ü¡Ë¡Ê¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜÄó¶¡¡¦¥¿¥¹¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢ËÌÀ¾Éô¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç¹ñËÉ¾Ê´´Éô¤é¤È²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çº£Ç¯1·î¤«¤é·×212½¸Íî¤òÀ©°µ¡¢ÌÌÀÑ¤Ë¤·¤Æ4900Ê¿Êý¥­¥í¡ÊÅìµþÅÔ¤ÎÌó2.2ÇÜ¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¸½ºß¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦