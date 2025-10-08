プロ野球選手との結婚を発表したチアリーダーのキム・ヨンジョン（34）が胸中を語った。【写真】水着姿のキム・ヨンジョン10月7日、キム・ヨンジョンは自身のインスタグラムを更新。「キム・ヨンジョンです。突然のニュースに多くの方が驚かれたと思い、色々と悩んだ末に文章を残すことにしました」と切り出した。キム・ヨンジョンはこのほど、12月6日にハンファ・イーグルスのハ・ジュソク内野手（31）と結婚すると報じられた。こ