広島のエレフリス・モンテロ内野手（27）、サンドロ・ファビアン外野手（27）、テイラー・ハーン投手（31）が7日、帰国の途に就いた。球団は、ファビアン、モンテロとは来季も契約を更新する方針だ。ともに今季チームトップの17本塁打、65打点を記録したファビアンは「チームが負けて悔しいけど、いい経験になった。しっかり練習して、来年いい入りができるように準備します」と意欲。打率・255、9本塁打、41打点だったモンテ