中日・高橋宏がドジャース・佐々木に刺激を受け、ナゴヤ球場で休日返上トレを行った。「朝7時から試合を見ていて、最後に朗希さんが出てきて興奮して、試合が終わったと同時に家を出ました」この日のフィリーズとの地区S第2戦で2試合連続セーブを記録した1学年上の右腕に触発され、捕手役を座らせて約20球、強めにキャッチボールした。11月の侍ジャパン強化試合・韓国戦のメンバーに内定済み。アピールする準備はできている