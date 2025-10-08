自身のインスタで佐々木朗希との1枚を公開【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で出場し、7回にダメ押しの右前適時打を放つなど、5打数1安打1打点だった。試合後、自身のインスタグラムを公開して投稿したのは佐々木朗希投手との1枚だった。大谷は3点リードした7回2死一、二塁で打球