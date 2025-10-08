アイドルグループ「LinQ」の元メンバーで、現在はSNSを中心に活動する新木さくら（28）が、ヘアアクセサリーブランド「Femiee（フェミー）」のブランドプロデューサーに就任。9年間のアイドル活動を経て新たな一歩を踏み出し「可愛くなりたい女の子たちのサポートになるアイテムを届けたい」と意欲を語った。新木がブランドプロデューサーを務める「Femiee」が目指すのは“幅広い層に手に取ってもらえるブランド”で、カチュー