タレントの山瀬まみ（５６）が７日、火曜パートナーを務めるラジオ生番組「ＢＡＹＦＭｉｔ！」（月〜水曜・後０時５１分）に７か月ぶりに出演し、子宮体がんの手術を行ったことを公表した。＊＊＊＊近大医学部の松村謙臣主任教授によると、子宮体がんは妊娠時に胎児を育てる場所になる子宮体部に発生。妊娠・出産歴のない女性に多く、過去３０年で約６倍に増えている。自覚症状は閉経後の不正出血が代表的だが、５０