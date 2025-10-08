米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.568（-0.021） 米10年債4.125（-0.027） 米30年債4.725（-0.023） 期待インフレ率2.355（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半になって下げに転じた。この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで下げ幅を広げてい