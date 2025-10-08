佐野勇斗と桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』が、10月8日より放送される。本作は誘拐事件をきっかけに出会った2人の行方を描く、完全オリジナル脚本によるヒューマンサスペンスドラマ。佐野が演じるのは、貧しい環境で育ちながらもどこか憎めない誘拐犯・林田大介。桜田が演じる令嬢・八神結以と共に逃避行を重ねる中で、それぞれの価値観や心境に変化が訪れていく。 参