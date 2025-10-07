三井不動産が、同社が運営する商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」で、館内ショップの商品を自由に持ち出してまとめて試着・購入できる新サービス「ララピック（LaLa Pick）」を試験導入すると発表した。導入期間は11月4日から13日まで。今回の試験導入を通じて利用者ニーズや運用知見を収集し、2027年度以降の本格展開を検討しているという。 【画像をもっと見る】 三井不動産は「三井ショッピングパーク ら