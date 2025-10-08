芸能界の第一線で活躍する方を思いっきりおもてなししたい。そこでお招きしたのが梅澤美波さん。これまで10人以上のメンバーに登場いただいた乃木坂46のキャプテンだ。日頃からお世話になっているその感謝を伝えるべく、「大好物」だという鮨を“ランチ会食”で堪能いただいた！重圧をものともしない、乃木坂46キャプテン梅澤美波の信念梅澤美波さんが乃木坂46の３代目キャプテンになって２年半。後輩との食事も会食と呼ぶとしたら