2025年10月7日午後9時すぎ、北海道苫小牧市でクマのような動物が目撃されました。クマのような動物が目撃されたのは、苫小牧市桜坂町2丁目の住宅街です。警察によりますと、目撃者が仕事を終えて帰宅したところ、自宅の前に体長1メートルほどのクマのような動物がいたということです。クマのような動物は目撃者の20メートル先にいて、目撃者が急いで家の中に入ったため、動物がその後、どこに行ったかは分かっていませ