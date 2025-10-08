重賞4勝の実力派ウインマーベルは3日の1週前追いに松山が騎乗し、態勢を整えている。深山師は「早くからスワンSの始動が決まっていたので、8月下旬に美浦に戻り、ひと追いごとに動きは上がってきています」と手応え。重賞4勝中、3勝を挙げている1400メートル。京都は昨秋のG1マイルCS（3着）で好走している。「1400メートルは結果が出ている距離。次に向けて、いい競馬ができれば」と秋の始動戦Vを期待していた。