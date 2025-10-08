歌手の後藤真希（40）がデビュー25周年記念アルバム「COLLECTION」（15日発売）に込めた思いをスポニチ本紙に明かした。「タイトルの通り、ファッションショーのような作品になりました」という意欲作。「モーニング娘。」時代の「NIGHTOFTOKYOCITY」のソロカバーや、男性ユニット「Da―iCE」の花村想太（35）との共演曲「チェケラ」などを収録。「モー娘。時代のカバーは自分の好きな曲たち。40歳の今だからできる表現