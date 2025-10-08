◆前回までのあらすじセレブ専業主婦の愛梨（37）、バリキャリ共働き夫婦の由里子（38）は、子どもの習い事が一緒で友人関係に。まりか（38）は、起業家兼ピラティスインストラクターで、由里子とは昔の飲み友達。3人は立場やキャリアが違うものの友情を育むようになった。彼氏もいない、結婚の予定もないまりかは…つい「卵子凍結」を考えていると発言したものの…。▶前回：「そろそろ結婚した方がいいのかな」毎年、誕生日