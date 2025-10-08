◇10日開幕スタンレー・レディースホンダ（静岡・東名CC）米ツアーの来季出場権を獲得した原英莉花（26＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が、10日開幕の国内ツアー、スタンレー・レディースホンダ（静岡・東名CC）に凱旋出場する。今季米下部ツアーで戦い、8月に初優勝を飾るなどポイントランク5位に入り、念願のツアーカードを獲得。今季国内初戦で、進化した姿を見せつける。米下部ツアーのタフな戦いを勝ち抜き悲願