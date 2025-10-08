◇練習試合巨人5―0ヤマハ（2025年10月7日東京D）巨人の平内が先発で2回を1安打無失点と好投した。初回、初球からいきなり下手投げを披露。上手では最速153キロを計測し、下手では127キロと角度、緩急で打者を幻惑した。「ランナーを出したらやりづらくなるから使える時に使おうと思って。初球からナイスボールでした」。計33球中6球を下手で投じ、杉内投手チーフコーチは「いつでも使えるようになったら武器になる