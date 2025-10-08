セ・リーグ新人王の最有力候補、ヤクルトのドラフト3位左腕・荘司が新守護神に名乗りを上げた。セットアッパーとして45試合に登板し2勝1敗28ホールド、防御率1・05。新人による30ホールドポイント到達は史上10人目の快挙となった。2年目は「クローザーは目指しているポジションなのでやってみたい」と立候補。最下位に沈んだ今季は9回を前半は石山（14セーブ）、後半は星（17セーブ）が担った。