JR四国の観光列車「志国土佐時代の夜明けのものがたり」JR四国は、カツオや四方竹といった高知の食材をフレンチ風にアレンジした昼食が食べられる観光列車の特別運行を始めた。12月19日までの毎週金曜日に実施する。NHK連続テレビ小説「あんぱん」や「らんまん」で高知が注目される中、監修した星野リゾートのブランド力も借りて魅力をアピールする。料理は大皿に多くのおかずを盛り付ける皿鉢をイメージした弁当で、「土